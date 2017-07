Terras 'Badmeester Keimpe' is beste van Fryslân

Het terras 'Badmeester Keimpe' in Balk is uitgeroepen tot beste terras van Fryslân. In de landelijke top 100 kwamen ze uit op de achtste plaats en waren daarmee het hoogst scorende terras in de provincie. Tien Friese terrassen waren genomineerd, waarvan drie in Sneek. Sneek blijft daarom de terrashoofdstad van Fryslân. De volgorde van de verkiezing wordt bepaald door de ervaringen van een 'mistery visitor' en een vakkundige vakjury.

Andere Friese terrassen uit de top 100 zijn De Walrus in Leeuwarden (20), Hotel Nobel in Ballum, Ameland (22), Bommel in Sneek (34), De Walrus in Sneek, Lunia in Oldeberkoop (75), Fillini in Leeuwarden (80) en Het Wapen van IJlst in IJlst (98).