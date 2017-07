Marrit Jasper opgeroepen voor Nederland volleybalteam

Volleybalster Marrit Jasper uit Sneek is weer opgenomen in de selectie voor het Nederlands volleybalteam. Jasper doet dit weekeinde mee aan de World Grand Prix wedstrijden in Apeldoorn. Vrijdag tot en met zondag speelt het Nederlands team tegen de Dominicaanse Republiek, Thailand en Japan.

14 tot en met 16 juli spelen de vrouwen in Rusland en tussen 21 en 23 juli zijn er nog drie wedstrijden in Brazilië. Daar doet Jasper ook mee. Eerder ging ze ook mee naar een toernooi in Frankrijk en naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan.