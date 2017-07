Twan Verseput op koppositie WK surfen

Twan Verseput uit Oudehaske gaat aan de leiding bij het wereldkampioenschap surfen bij Fuerteventura, Spanje. Hij heeft daar drie wedstrijden gehad en probeert in de komende drie dagen de voorsprong vast te houden zodat hij woensdag op de hoogste tree staat. Hij is de regerend wereldkampioen.

Twan doet dit jaar mee aan verschillende wereldkampioenschappen in meerdere leeftijdscategorieën. Een van zijn doelen is om in het 'overall-klassement' van alle kampioenschappen de beste te zijn. Ook doet hij dit jaar in Namibië een gooi naar het wereldrecord. Dat staat op dit moment op 97.6 kilometer per uur gemiddeld over een afstand van 500 meter, maar Twan denkt dat hij dit kan verbeteren.