Franse boer vindt Friese stagiaire na 35 jaar via Facebook

Al een paar dagen ging het bericht rond op social media: Een Franse boer uit Normandië zoekt twee meisjes uit Leeuwarden. Guy Roulland is zijn naam en hij was op zoek naar Sjoukje Brouwer en Coletta Kramer, die begin jaren 80 bij hem stageliepen. Het contact verwaterde daarna, maar nadat het Facebookbericht zo'n 10.000 keer werd gedeeld, is een van de meisjes gevonden.

Sjoukje Brouwer heet nu Reitsma en zij heeft in 1982 drie maanden stagegelopen bij de Franse boer. Ze was 18 jaar en zat op de middelbare landbouwschool in Sneek. In die tijd was dat niet vanzelfsprekend. De jongens van de opleiding gingen naar Canada voor stage, maar dat mocht Sjoukje niet. Het werd Frankrijk en daar beleefde ze bijzondere maanden. Boer Roulland sprak geen woord Engels of Nederlands en Sjoukje kon geen Frans. "Er werd tegen mij gezegd dat hij wel Engels kon, maar hij sprak evenveel Engels als ik Frans", vertelt ze.

Geweldige tijd

Werken op de boerderij kon ze wel en de boer was enthousiast en wilde haar alles leren. Hij nam haar overal mee naartoe. Een geweldige tijd, zegt Sjoukje. Twee jaar later is ze nog terug geweest met een vriendin en heeft ze een week in een tent bij het boerenbedrijf geslapen. Toen was dat andere meisje naar wie de boer op zoek is er ook. "Maar ik kende haar niet, dus ik weet haar naam niet precies." Sjoukje wilde na al die jaren nog weer eens terug naar de nu 71-jarige boer, maar heeft dat nooit gedaan. "Dat moet nu zeker gebeuren, maar ik zal eerst proberen hem een brief te schrijven."