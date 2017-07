Royal Smilde neemt voedselmerk voor kinderen over

Voedingsmiddelenconcern Royal Smilde in Heerenveen neemt het voedselmerk voor kinderen Fred & Ed over. Het merk brengt sinds tien jaar onder andere pindakaas, jam en stroop, maar ook minitomaatjes en komkommertjes in Nederland op de markt. Royal Smilde wil ze nu ook in het buitenland introduceren. Dat gebeurt tegelijk met een ander merk van het bedrijf, de Homemade-bakmixen. Volgens de directie van het Heerenveense bedrijf is dat in lijn met de strategie van het bedrijf om meer de buitenlandse markt op te gaan.