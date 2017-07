Zeldzame planten gevonden op Terschelling

In het duinmeertje Doodemanskisten op West-Terschelling zijn een aantal zeldzame planten gevonden. Het gaat onder andere om teer guichelheil en pilvaren. Die soorten waren bekend tot in de jaren vijftig, maar verdwenen daarna. Ze komen nu nog maar op een paar plaatsen voor in Nederland, maar op Terschelling groeit het teer guichelheil flink.

Het kwam tot in de jaren vijftig voor in de Doodemanskisten, maar verdween nadat het meertje werd uitgebaggerd. De boswachters van Staatsbosbeheer denken dat de planten gegroeid zijn uit zaad dat nog in de bodem zat.