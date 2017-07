Schoolkinderen bouwen boten op scheepswerf De Vries Makkum

Bij scheepswerf De Vries in Makkum hebben zo'n honderd kinderen van drie basisscholen uit het dorp maandag bootjes gebouwd. De scheepswerf heeft de kinderen van de groepen zeven en acht uitgenodigd in de hoop dat ze later in de sector willen werken. Scheepswerven zitten te springen om mensen, want het is tegenwoordig moeilijk om goed personeel te vinden. Voor directeur Sijbrand de Vries was het de eerste keer dat hij kinderen uitnodigde op de vestiging in Makkum. Op de locatie in Aalsmeer wordt het al langer gedaan.