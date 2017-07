Leeuwarder ondernemers positief over nieuw Cambuurstadion

De Leeuwarder ondernemers zijn overwegend blij met de plannen voor een nieuw Cambuurstadion in het WTC-gebied. Die conclusie is te trekken na een bijeenkomst die de gemeente Leeuwarden maandag hield met ondernemers uit de stad. Na een toelichting van de ontwikkelaars, de gemeente en SC Cambuur zelf, gingen de meeste vragen over het parkeren. Ook over de verbinding van het WTC-gebied met de binnenstad waren zorgen, maar van principiële bezwaren, of robuust verzet tegen de verplaatsing van het stadion is geen sprake.

Mariëlle Diepenmaat, die aan de Voorstreek een sportzaak runt, maakt wel bezwaar tegen de mogelijkheid dat in het WTC-gebied een winkel met sportartikelen mag komen. Volgens haar gaat dat ten koste van de binnenstad, die het al zo moeilijk heeft in de strijd tegen leegstand. De gemeenteraad zal mogelijk nog voor de zomer over de stadionplannen een besluit nemen.