Naar Tweede Kamer met petitie tegen proefboring

Inwoners van Nij Beets gaan dinsdag naar Den Haag om daar handtekeningen aan te bieden tegen een proefboring van gaswinbedrijf Vermilion. Het bedrijf wil halverwege tussen Nij Beets en Aldeboarn naar gas boren. Inwoners van Nij Beets maken zich grote zorgen over de gevolgen die de gaswinning kan hebben voor de leefbaarheid in het dorp en de omgeving. De petitie die ze hebben opgesteld, is meer dan duizend keer getekend. Ze bieden de petite dinsdag aan, aan SP-kamerlid Sandra Beckerman. De gemeente Opsterland beslist binnenkort of Vermilion een proefboorlocatie aan mag leggen.