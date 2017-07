Versterkte IJsselmeerdijk bij Lemmer officieel opgeleverd

De versterkte IJsselmeerdijk tussen Lemmer en Oudemirdum is maandagmorgen officieel opgeleverd. Om Lemmer en het achterland de komende vijftig jaar droog en veilig te houden is de IJsselmeerdijk daar over een afstand van vijf kilometer één meter opgehoogd. Meer dan 400.000 kuub grond is er verplaatst voor de klus en er waren 10.000 ritten met grote vrachtauto's nodig. Het werk zou drie jaar duren, maar was zo'n drie maanden eerder klaar.

De IJsselmeerdijk is versterkt als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP, een samenwerking van Rijkswaterstaat en de waterschappen. In het kader van dat programma worden in heel Nederland meer dan 1100 kilometer aan dijken aangepakt tot het jaar 2028. De versterking van de IJsselmeerdijk bij Lemmer heeft in totaal 10 miljoen euro gekost. De komende 4 jaar investeert het Wetterskip Fryslân tussen de 40 en 45 miljoen per jaar om de dijken in Fryslân op veilige hoogte te brengen.