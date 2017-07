Meldpunt voor klachten over bureaucratie Weststellingwerf

Inwoners van Weststellingwerf die problemen hebben met de bureaucratie in de gemeente kunnen voortaan hun klachten kwijt op een speciaal meldpunt. Het meldpunt is opgezet door het CDA in de gemeenteraad. Alle klachten worden bekeken, en de medewerkers van de partij zullen bekijken welke regels aangepast kunnen worden. "Bureaucratie kan inwoners in de weg zitten om iets bij de gemeente Weststellingwerf te regelen. Dat verhoogt de drempel en moet niet de bedoeling zijn." Zo zegt de fractievoorzitter Albert van den Berg. Als de onnodige regeldruk niet lokaal opgelost kan worden, dan wil het CDA partijgenoten in de Tweede Kamer inschakelen.