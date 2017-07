Drie bruggen in Franeker stuk

Het scheepvaartverkeer moet in Franeker rekening houden met oponthoud en vertraging. Drie bruggen in de stad kunnen op dit moment niet bediend worden. De oorzaak zou liggen in een breruk in een kabel. Volgens Rijkswaterstaat hebben de Kiesterzijlbrug, de Frisiabrug en de Stationsbrug in Franeker te maken met de storing. De problemen zijn rond half tien 's ochtends begonnen. Er ligt onder andere een vrachtschip van zo'n 80 meter aan de kade te wachten totdat de problemen met de bruggen voorbij zijn.