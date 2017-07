De eerdere korpschef van de politie Noord-Nederland, Nathalie Kramers, wordt met ingang van 18 september de nieuwe bestuurder van Jeugdbescherming Noord. Zij volgt Wieteke Beernink op, die naar Accare kinder- en jeugdpsychiatrie gaat. Kramers is bekend met de zorg voor jongeren, omdat zij jarenlang actief was als toezichthouder bij meerdere organisaties in deze sector.