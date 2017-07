Friese experts naar Parijs om Mata Hari

Een team van experts gaat dinsdag naar Parijs, als voorbereiding op de tentoonstelling over Mata Hari in het Fries Museum, die in oktober van start gaat. Eerst gaat de groep naar Rotterdam om de nieuwe aanwinsten van het museum te bekijken. Het zijn 14 voorwerpen die het museum in maart heeft gekocht op een veiling van de erven van Rudolph McLeod, de ex-man van Margaretha Zelle. Bij deze spullen zitten een kinderboek, een broche en enkele brieven uit de tijd dat het echtpaar in Nederlands-Indië woonde.

Daarna gaat het internationale expert-team naar Parijs. Daar zullen de archieven en de bruiklenen van het militaire argief in Vincennes en Musée Guimet worden bekeken. Musée Guimet is het museum waar Margaretha voor het eerst haar optredens deed als de Oosterse danseres Mata Hari. In het militaire argief krijgen de experts inzicht in de papieren over Mata Hari, toen ze in 1917 in de gevangenis zat en later voor het vuurpeloton kwam. Het expert-team zal ook nog een bezoek brengen aan het Grand Hotel, waar Mata Hari destijds vaak was.

Het team bestaat uit conservator Yves Rocourt en Hans Groeneweg van het Fries Museum en uit een paar deskundigen uit het buiteland. Julie Wheelwright is historicus en schrijfster van het boek 'The Fatal Lover: Mata Hari and the Myth of Women in Espionage'. Jean-Pierre Tuberge is expert op het gebied van Franse militaire archieven over Mata Hari. Hij heeft daar een boek over geschreven: 'Mata Hari - le dossier secret du conseil de guerre'.

Vanaf 14 oktober, precies 100 jaar na haar executie, begint in het Fries Museum de grootste internationale tentoonstelling ooit over Mata Hari. Er komen zo'n 100 stukken uit binnen- en buitenland naar Leeuwarden. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke bezittingen, foto's en brieven. De dossiers uit de Franse militaire archieven zijn nog maar net voor het eerst vrijgegeven en zijn nog nooit te zien geweest voor publiek. De tentoonstelling gaat niet alleen over Mata Hari als danseres en de vraag of ze wel of niet een spionne was. Het is ook een persoonlijk verhaal over hoe Margaretha als klein meisje in Leeuwarden opgroeide en over haar rol als moeder.