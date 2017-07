Extra voorstelling voor Bauck! op 10 juli

Vanwege de grote vraag naar kaarten voor het de openluchtvoorstelling Bauck! in Berltsum heeft het bestuur van de stichting Grut Hermana besloten tot een extra voorstelling. "Wij wilden zoveel mogelijk mensen de kans geven om het spektakel over Bauck van Hemmema, de eerste Fryske vrijheidsstrijdster, te zien. Het liep storm met de andere voorstellingen, dus is er besloten om op 10 juli een extra voorstelling te organiseren", zegt Sytze Sijens, de voorzitter van de stichting Grut Hermana, die het theaterspektakel organiseert.

Bauck! werd geschreven en vormgegeven door Sybe Joostema. De regie is in handen van Grytha Visser. De muzikale leiding van Clara Rullmann en Nienke Bos maakte het ontwerp van de zestig kostuums. De kaarten zijn te bestellen via www.bauck.nl.