Bijzonder eerbetoon voor Kardinaal de Jong op Ameland

Kardinaal Johannes de Jong (1885-1955) van Ameland krijgt dik zestig jaar na zijn dood een eerbetoon in de wederopgebouwde Sint Clemenskerk in Nes. Vier jaar geleden brandde de kerk voor een groot deel af. Ook alle glas-in-lood ramen gingen verloren. Voor de katholieke gemeenschap een mooie en emotionele wijze om het verhaal van de op Ameland geboren kardinaal te vertellen, die in de Tweede Wereldoorlog in verzet kwam tegen de bezetters.

Pastoor Henk Nota van de Sint Clemenskerk is blij dat het raam er nu in zit. Eerder zat er een raam in wat de kardinaal bij zijn 40-jarig priesterschap kreeg. "Dat een klein eiland als Ameland een kardinaal geleverd heeft, is natuurlijk al heel bijzonder", vertelt Nota. "Daarnaast heeft kardinaal De Jong ook een hele belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog." In samenwerking met onder andere koningin Wilhelmina deed hij een oproep aan alle hoofdredacteuren van nieuwsbladen om niet loyaal te zijn aan de Duitsers en de NSB-ers en níets voor hen te publiceren. "In het raam staat de kardinaal daarom afgebeeld met een verzetsbrief met de tekst 'Non possumus non loqui', oftewel 'Wij mogen niet langer zwijgen'.

Domtoren en San Clemente

Op de achtergrond in het kardinaalsraam staat de Domtoren van Utrecht als verwijzing naar de Nederlandse bisschopstad. Ook is de yn it kardinaalsrút stiet de Domtoer fan Utrecht as ferwizing nei de Nederlânske biskopsstêd. Ek is de apsis uit de San Clemente in Rome te zien. Kardinaal De Jong was titelkardinaal van die kerk. Aan zijn voeten staat het Lam Gods afgebeeld met daaronder de wapenspreuk 'Domini mihi Adjutor', oftewel 'De Here is mijn helper'.

Peter en Paulus

Het glas-in-lood ruit, links van het kardinaalsruit, verijst naar Rome en de Sint Pieter. "Petrus is te zien, zittend op een rots, als symbool voor de branding. De sleutels in zijn handen verwijzen naar de sleutels van de stad." In het rechterraam zit Petrus op een stapel boeken. "Het staat symbool voor de vier boeken over de kerkgeschiedenis die kardinaal De Jong schreef", legt pastoor Nota uit. "In datzelfde raam zie je ook het vredeskruis, zoals dat in de Vredeskapel van Utrecht terug te vinden is."

Water

Onder de drie ramen stroomt water. "Het water van de Tiber, de rivier de Rijn en het water van de Waddenzee stromen in elkaar over." Als lokale verwijzing straalt de vuurtoren van Ameland zijn licht over kardinaal De Jong. "Het licht als baken in roerige tijden, zoals ook De Jong een baken was in oorlogstijd."

Verwijzing naar pater Titus Brandsma

De verzetsbrief van kardinaal De Jong komt ook terug in een ander raam in de kerk waar pater Titus Brandsma in afgebeeld staat. De inhoud van die verzetsbrief moest Brandsma uiteindelijk met de dood bekopen in een concentratiekamp Dachau.

Laudato si

De komende maanden worden nog meer ramen geplaats in de Sint Clemenstsjerke op Ameland. Zo zullen de ramen in de zijkapellen van de katholieke kerk opgehangen worden aan het kerkelijke thema 'Laudato Si', gebaseerd op het pauselijk document van paus Franciscus uit 2015 dat mensen oproept om met zorg om te gaan met de aarde.