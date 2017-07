Pieter Weening is zondag negende geworden in de proloog van de Ronde van Oostenrijk. Het ging om een pittige proloog bergop, met een stijgingspercentage van zo'n tien procent. De Italiaan Oscar Gatto kon dat het beste. Weening had 9 seconden meer nodig dan Gatto.

Door dit resultaat staat Weening nu ook op de negende plek in het algemeen klassement. De Österreich Rundfahrt duurt tot en met aanstaande zaterdag.