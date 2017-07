Partuur Monfils wint vrouwenkaatsen in Pingjum

Het partuur van Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra won zondag in Pingjum de vrije formatie wedstrijd in de vrouwen hoofdklasse. In een eenzijdige finale kwam het partuur van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia niet verder dan één eerst. Op 5-1 en 6-4 was het voorbij slaan van de kaatst door Nynke Sybrandy genoeg voor de derde winst van het seizoen.

De kleine premie ging naar het partuur van Nicole Hempenius door een 5-4 en 6-0 winst op het partur van Jildou Sweering. De grootste verrassing was het verlies van de favoriet, het partuur van Ilse Tuinenga, in de eerste omloop tegen het partuur van Louise Krol. Op 5-3 en 6-6 was het Imke van der Leest die de bal bovensloeg en partuur Tuinenga naar huis stuurde.