"Opzeggen visakkoord is ramp voor Nederlandse vissers"

Het Britse besluit om het Europese visverdrag uit 1964 eenzijdig op te zeggen zou wel eens op een ramp uit kunnen draaien en voor faillisementen in de Nederlandse visserij kunnen zorgen. Dat zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse vissersbond. Groot-Brittanië verbiedt vissers uit de buurlanden voortaan om dichter dan twaalf mijl bij de Engelse kust te komen. Maar de Britse milieuminister Michael Gove wil nog veel verder gaan. Hij wil buitenlandse - en dus ook Nederlandse - vissers verbieden om op de Engelse continentale plaats te komen: een zone tot wel tweehonderd mijl uit de Engelse kust.

Als dat doorgaat is de helft van de Noordzee afgesloten voor de Nederlandse vissers. De gevolgen daarvan noemt Johan Nooitgedagt 'verschrikkelijk'. "Zo'n zeventig procent van onze vis komt uit dat deel van de Noordzee", vertelt Nooitgedagt. "Het gaat om meer dan de helft van alle tong, schol, haring en makreel. Als we voortaan alles van het Nederlandse deel moeten halen, wordt het wel heel druk." Nooitgedagt is er van overtuigd dat het op het Nederlandse deel niet gaat lukken om het quotom vol te vissen.

De vissers in Engeland zijn wel blij met het besluit van hun regering. Zij krijgen te horen dat het Engelse water niet meer door buitenlanders leeg gevist wordt. "Het is weer helemaal Brittania rule the waves", zegt Nooitgedagt daarover. "Maar hun euforie is ons verdriet." De Europese Unie en ook de Nederlandse regering moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat na de zone van twaalf mijl nu ook de Engelse continentale plaat dicht gaat voor buitenlandse vissers.