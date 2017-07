Zonneschijn op uitverkocht Lauswolt-concert

Zondag is voor de dertiende keer het Lauswoltconcert gehouden op landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. Het Noord-Nederlands orkest bracht zoals gebruikelijk een afwisselend programma van klassieke muziek tot jazz en rock. Het waar zat dit jaar mee, dus de 1500 bezoekers konden hun paraplu thuis laten.

Hoewel de goedkoopste kaartjes 85 euro kosten was het concert al weken van te voren uitverkocht. Lauswolt-directeur Marc van Gulick is ontzettend blij met het evenement. Maar hoewel de tuin van Lauswolt groot genoeg is, denkt hij niet aan uitbreiding.