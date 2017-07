Raad Leeuwarden spreekt weer over Prins Hendrikbrug

De gemeenteraad van Leeuwarden spreekt maandagavond opnieuw over het wel of niet beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug in de stad. De brug kan al sinds 1969 niet meer open, maar verschillende partijen zeggen dat het een impuls voor de stad zou zijn als de brug weer open kan. Niek Donker van de museumhaven in Leeuwarden is één van de mensen die er drie jaar geleden voor gezorgd heeft dat de brug weer op de politieke agenda kwam.



De collegepartijen in de Leeuwarder gemeenteraad denkt al tijden verschillend over de plannen om de brug beweegbaar te maken. PAL/GroenLinks is enhtousiast over het plan. Piet van der Wal van PAL/GroenLinks zei eerder dat het een 'historische vergissing' is geweest om eind jaren '60 een vaste brug te bouwen op de plek van een eerdere beweegbare brug.

Collegepartner CDA noemde het eerder 'onrealistisch' vanwege de hoge kosten. Het zou gaan om 10 miljoen euro. Wethouder Friso Douwstra zei in oktober dat de gemeente Leeuwarden wel andere prioriteiten heeft. Toen was hij nog fractievoorzitter van het CDA.