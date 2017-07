Een 20-jarige man heeft in de nacht van zaterdag op zondag een Leeuwarder (23) van zijn fiets getrokken en mishandeld. Dat gebeurde op de Nieuwstad in het centrum van Leeuwarden. De verdachte ging er daarna op de fiets vandoor. Het lukte de politie om de man even later aan te houden.

De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is op de Nieuwstad.