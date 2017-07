Partuur Triemstra te sterk voor Van der Bos in Harlingen

Het partuur van Bauke Triemstra heeft zondag de Hotze Schuil-partij gewonnen. In Harlingen wonnen ze in de finale van het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Bauke Triemstra won met Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra met 5-3 en 6-2. In een spannende, maar slechte finale ging het tot 3-3 gelijk op. Op 4-3 en 6-6 sloeg Steenstra de bal buiten en daar kwamen ze niet meer boven op. Bauke Triemstra werd tot koning van de partij uitgeroepen.

Van de tien hoofdklasse partijen won Van der Bos er vijf en stonden ze zeven keer in de finale. Kootstra werd eerder aan de kant gezet door Renze Pieter Hiemstra en nam in het partuur van Bauke Triemstra de plek van Patrick Scheepstra over. De kleine premie was voor Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma. Ze verloren in de halve finale met 5-4 en 6-6 van de latere winnaars.