"Nederlandse vissers niet meer welkom voor Engelse kust"

Het Verenigd Koninkrijk wil het visserijverdrag uit 1964 met Ierland, Nederland, Frankrijk, Duitsland en België zo snel mogelijk opzeggen. Dat heeft de Britse milieuminister Michael Gove tegen de BBC gezegd. Het verdrach regelt dat vissers uit de genoemde landen moggen vissen in het gebied tussen de 6 en 12 mijl van de Engelse kust. Gove zegt dat het hoog tijd wordt dat Groot-Brittanië weer zelf 'controle pakt' over deze kustwateren.

Het vissen vlak onder de kust is belangrijk omdat daar veel vis te vinden is. In het kader van de Brexit-onderhandelingen, wordt gesproken over het gebiet tussen de 12 en 200 mijl van de Engelse kust. Het opzeggen van het verdrag betekent uiteraard ook dat Britse vissers het recht verliezen om te vissen tussen de 6 en 12 mijl uit de kust van andere Europese landen. De organisatie van Britse vissers is blij met het besluit om het visserijverdrag op te zeggen.