Mishandeling op Gigantenfestival Aldtsjerk

De politie van Noordoost-Fryslân moest zaterdagnacht ingrijpen bij de feesttent van het Gigantenfestival in Aldtsjerk. Een man (23) uit de gemeente Dantumadiel had ter plekke twee feestgangers mishandeld. Hij werd daarvoor aangehouden.

Eerder op de avond ontdenkte de politie bij een verkeerscontrole bij Sumar bolletjes met drugs in een auto. In de personenauto zaten drie mannen. Twee van hen konden zich niet legitimeren. Twee mannen van 20 en 31 jaar werden aangehouden. Het gaat om mannen die niet het recht hebben om in Nederland te verblijven.