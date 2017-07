111 werken en woorden worden kunst op zijn Fries

Museum Belvédère heeft een boekje uitgebracht met kunst en Friese woorden. '111 x Keunst op syn Frysk' heet het. Kunst op zijn Fries dus. Details van kunstwerken uit Museum Belvédère in Oranjewoud worden gekoppeld aan Friese trefwoorden, met een vertaling in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Deens. Het doel is om een overzicht te maken van woorden, beelden en betekenissen.

Het Groninger Museum heeft ook een dergelijk boekje gemaakt, naar Duits voorbeeld. Gedeputeerde Sietske Poepjes kreeg het eerste exemplaar overhandigd van museumdirecteur Evert-Jan Rotshuizen.