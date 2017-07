Geen belangstelling: sloep-elfstedentocht gaat niet door

De elfstedentocht voor sloepen, die zondag in Harlingen van start zou gaan, gaat niet door. Er zijn onvoldoende deelnemers. Enkele sloepeigenaren hebben zich deze week nog afgemeld. Daardoor bleven er nog maar twee over. De organisatie heeft daarop besloten om de tocht af te blazen.

Het was de bedoeling om met de tocht geld in te zamelen voor de stichting Michael-Wings. Dat is een stichting die helpt om op kinderafdelingen in ziekenhuizen gratis internet bij de bedden te krijgen.

Vorig jaar was de eerste editie van de elfstedentocht voor sloenen. Toen is er meer dan 6.000 euro opgehaald. Dit jaar had er 15.000 euro bijeengevaren moeten worden. Dat lukt nu dus niet. De 4.000 euro die er al wel was, wordt overgemaakt naar de stichting Michael-Wings.