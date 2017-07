De N31 (Wâldwei) is weer open. Zaterdag was de weg tussen Leeuwarden en Garijp in de richting van Drachten nog gestremd vanwege asfalteringswerkzaamheden. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is al klaar. Het nieuwe asfalt ligt er, en het verkeer rijdt er alweer overheen.