10e ALS-dag Jirnsum levert 33.500 euro op

In Jirnsum is zaterdag de 10e en daarmee laatste ALS-dag gehouden. De dag heeft 33.500 euro opgeleverd. ALS is een ongeneeslijke zenuw- en spierziekte waar nog altijd geen behandeling of medicijn voor is. ALS Jirnsum is 10 jaar geleden opgericht door Ronald de Haan, die zelf de ziekte kreeg. Hij is in 2015 overleden.

De stichting ALS-Friesland blijft wel bestaan om acties voor ALS in Fryslân te steunen. Gisteren waren er fiets- en wandeltochten, optredens van muzikanten als Johannes Rypma, De Kast en Jitizer. In tien jaar tijd heeft de stichting zes ton bijeen gekregen, geld dat gebruikt is voor onderzoek.