Het NK kaatsen voor schooljongens in Winsum is zaterdag gewonnen door het partuur van Dronryp. Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma en Justin Krottje versloegen in de finale de jongens van Berltsum (Thomas Dijkstra, Edgar van Wigcheren en Rink Rudmer Sterk) met 5-3 en 6-0. De laatste eerst werd gewonnen met vier zitballen van Dronryp.

De 3e prijzen waren voor de parturen van Baard en Gaast