Wommels pakt weer de titel op de Jong Fammepartij

Wommels heeft ook dit jaar de Jong Fammepartij in Mantgun gewonnen. In de finale wonnen ze met 5-1 en 6-2 van Leeuwarden. Er stonden bij de 14e editie van deze partij 21 parturen op de lijst. het partuur van Wommels bestond dit jaar uit Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Jeanet Wijnia. In de halve finale hadden de vrouwen het opvallend zwaar tegen het partuur van Grou, alles kwam aan de hang en de beslissing viel met een foutslag van Ymkje Yntema.

Verrassend was ook het verlies van het toppartuur van Peins, zij gingen op de tweede lijst onderuit tegen Dronryp, dat daarna verloor van Marsum. De derde prijs was voor de vrouwen van Marsum: Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga, zij verloren in de halve finale van het duo Annelyn Broersma en Jeske de Boer van Leeuwarden.

