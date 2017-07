Feestcafé Aytta aan de Weaze in Leeuwarden moet direct de deuren sluiten. Burgemeester Crone heeft dat besloten. Het café verstoort geregeld de openbare orde en handelt in strijd met de veiligheid en de goede zeden. De eigenaar heeft dat zaterdag persoonlijk en via een brief te horen gekregen.

De sluiting geldt voor zes maanden en is zaterdagmiddag 1 juli om zes uur ingegaan.