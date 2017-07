Primeur voor kledingbus door gemeente Súdwest-Fryslân

Zaterdag reed de kledingbus voor het eerst door gemeente Súdwest Fryslân. In samenwerking met de kledingbank in Bolsward heeft een groep vrijwilligers een oude bus uit Duitsland zo ingericht dat mensen er kleding kunnen kopen tegen een vrijwillige bijdrage. Het doel is om mensen in de plattelandsdorpen te bereiken.

Het is niet slechts een rijdende kledingwinkel, waar je kleding kunt brengen en halen. Het is evengoed een sociaal project, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Kijk voor meer informatie op www.kledingbusswf.nl.