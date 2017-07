'Emotionday' in Appelscha: alles over duurzame aandrijving

Appelscha stond zaterdag in het teken van elektrisch bewegen. Op de zogenoemde Emotionday, de elektrische bewegingsdag, was zo ongeveer alles te zien dat met elektrische aandrijving kan rijden, varen of vliegen. De initiatiefnemers worden gedeeltelijk gedreven door idealisme, maar ze geloven ook heilig in een duurzame toekomst.

Er waren ook sprekers die uitleg gaven over het nut en de noodzaak van een duurzame toekomst. De bekendste spreker was oud D66-politicus Jan Terlouw. De publieke belangstelling viel tegen. De organisatie had zo'n 10.000 mensen verwacht, maar die waren er lang niet.