Gezondheidscentrum 'It Kleaster' in Wytgaard geopend

In Wytgaard is het nieuwe gezondheidscentrum 'It Kleaster' officieel geopend. In het oude kloostergebouw, dat omgebouwd is tot gezondheidscentrum, zitten onder andere een praktijk voor fysiotherapie, thuiszorg, een apotheek, een diëtiste en drie huisartsen. Het traject voor de komst van het gezondheidscentrum heeft tien jaar geduurd, maar volgens Luit Jan Lukkes kan de regio nu wel dertig jaar vooruit met het gezondheidscentrum.

Huisarts Lukkes vindt dat de tijd voor kleinschalige solistische huisartsen voorbij is en is blij dat er bij hun veel zorgvarianten onder een dak aangeboden worden, zodat er samengewerkt kan worden.