Fryslân wint de fierljep-tweekamp van Holland

Fryslân heeft na drie verloren edities weer de fierljeptweekamp tegen Holland gewonnen. In Buitenpost werd het uiteindelijk een overwinning met een verschil van 5.66 meter. Bij de meisjes ljepte Sigrid Bokma met 14.51 het verste. Jarig Wijnstra was de beste bij de jongens met een sprong van 17.94. Bij de junioren was Jan Teade Nauta de beste met 18.14. Bij de vrouwen won Dymphie van Rooijen met 15.43. En bij de senioren was Edwin Timmerarends de beste met 20.01. Marrit van der Wal en Nard Brandsma werden tweede met 15.27 en 19.80.

Van de vijf categorieën won Fryslân drie (meisjes, jongens en junioren) en Holland twee (vrouwen en senioren).