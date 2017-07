In jachtwerf Joh. van der Meulen in Sneek is zaterdagochtend de tjotter 'War Dy' opnieuw te water gelaten. De ondienstige tjotter is van de ondergang gered. Eigenaar is de 15-jarige Riemer, terwijl veel werk aan de tjotter gedaan is door de 18-jairge stagaire Sybo van de jachtwerf.

Riemer zal bij de stichting Friese Tjottervloot in de leer gaan om zijn zeilkunsten te verbeteren. De 5 meter lage 'War Dy' is in 1962 gebouwd door Berend de Jong in Heeg.