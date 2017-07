De 'groene long' van de Leeuwarder wijk Nijlân weer open

Het park 'De Groene long' in de Leeuwarder wijk Nijlân is weer toegankelijk voor publiek. Het centrale vijvergebied is na een opknapbeurt omgevormd tot het 'Central Park' van de wijk. De groene long was altijd wel mooi, maar niet aangenaam om in te zijn. Er zijn nu meer paden en bruggen gemaakt, er is meer verscheidenheid aan groen en er is meer contact met het water.

In de Marijkestraat is een brug gemetseld en er is een nieuwe hangbrug aangelegd vlakbij de Surinamestraat. Bij het wijkcentrum is een zogenaamde 'beweegtuin' voor senioren gemaakt. Het ontwerp voor het nieuwe park is van de gemeente Leeuwaden en de woningstichting WoonFriesland in samenwerking met de bewoners van de wijk. Wethouder Jan Atze Nicolai heeft het park zaterdagmorgen officieel geopend, 's middags waren er feestelijke activiteiten voor de bewoners.