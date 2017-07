Open dag bij Pauperfontein van piemels in Workum

Een fontein met tientallen piemels, als satirische reactie op de Eleven Fountains van Culturele Hoofdstad. Zaterdag was er open dag in Workum bij de zongenaamde Pauperfontein. Kunstenaar Henk de Boer heeft de Pauperfontein, die bestaat uit tientallen piemels, ontworpen.

Voor de bouw van de fontein is een crowdfundingsactie gehouden en er hoort ook een theaterstuk bij. Wie benieuwd is naar de fontein en wil praten met de makers, kan zaterdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 terecht in Workum, bij de werkplaats van JMI-betimmering aan de Hoekseize 12.