"Vrijwilligers dierenambulance deden niets verkeerd"

Er zijn geen signalen dat de vrijwilligers van de dierenambulance in Leeuwarden contact geld in eigen zak gestoken hebben. Dat zegt bedrijfsleider Teije de Haan van dierenopvang De Wissel in de stad.

De Haan heeft de vrijwilligers van de dierenambulance overgenomen. Hij vindt de beschuldigingen van de voorzitter van de raad van toezicht, Radhin Jainandunsing, te ver gaan. "Hier worden gemotiveerde mensen zomaar beschuldigd."

Zelf heeft De Haan alle vertrouwen in de medewerkers van de dierenambulance. Hij gaat de capaciteit van De Wissel eerst tijdelijk uitbreiden. Er is al een extra dierenambulance, en er komen nog een telefoon, een computer en een extra vriezer bij.