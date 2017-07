Marinus Dijkhuizen: "Er moeten nog wel 6 of 7 spelers bij"

Er was niet veel publiek bij de eerste training van SC Cambuur. Zo'n 600 supporters namen de moeite om naar de eerste training van het nieuwe seizoen te komen. In de eredivisietijd waren dat zomaar een paar duizend. Dat Cambuur nu eerder begint dan anders, in de eerste divisie speelt, en nog niet heel veen nieuwe spelers heeft aangetrokken, zou het verschil kunnen verklaren.

Nog zes ov zeven nieuwe spelers

Cambuur zag deze zomer een volledig elftal vertrekken. Jamiro Monteiro is de laatste. Hij gaat naar Heracles. En Jerge Hoefdraad zoekt ook nog een nieuwe club. Hoefdraad zou dan de twaalfde man zijn die vertrekt. Voor de nieuwe trainer Marinus Dijkhuizen komt dat niet gelegen.

"Ik heb deze zomer wel eens gedacht: jammer. Maar we moeten gewoon kijken naar nieuwe spelers. Dat kan soms lang duren," zegt Dijkhuizen, "maar het kan ook zijn dat we volgende week al wat nieuws kunnen melden. Ik verwacht zo'n zes tot zeven nieuwe spelers. We zijn het volledige middenveld kwijtgeraakt (Bakker, Van de Streek, Monteiro en Noor, red.) en we willen ook voorin op links en in de spits ons versterken."

Nieuwer keeper: Jesse Bertrams

Cambuur heeft eerder al twee nieuwe spelers aangetrokken. Alwin Daniels is overgekomen van FC Dordrecht, en Jesse Bertrams is de nieuwe keeper. Hij moet de concurrentie aangaan met Pieter Bos, maar heeft wel alvast rugnummer één gekregen. "Dat geeft vertrouwen" zegt Bertrams.

Bertrams speelde in de jeugd van PSV en bij Jong PSV in de eerste divisie. Het laatste jaar speelde hij in België, bij Lommel United. Die ploeg speelt in de Eerste Klasse A. Dat zijn de beste acht ploegen van het tweede niveau in België. "België heeft een beetje een apart systeem. Ik moest er eest ook een paar weken voor studeren, maar het niveau is wel hoog. Vergelijk het maar met de beste vier ploegen in de Nederlandse eerste divisie en de onderste vier van de eredivisie."

Proefspelers

Cambuur heeft nu ook een proefspeler. Ibrahim Touré speelde vorig jaar bij FC Dordrecht. Dijkhuizen: "Die zal nog even wat langer in de voorbereiding meedraaien. Daarna belissen we of ie mogelijk bij de eerste selectie komt en aansluit bij de beloften." De 20-jarige keeper Fredrik Ibsen uit Denemarken komt in aanmerking als derde keeper, maar hij was er zaterdag niet bij. Maandag komt er een Bulgaarse spits op proef.