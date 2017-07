Judoka Natascha Ausma uit Lippenhuizen heeft een bronzen medaille gewonnen bij de Grand Prix in Hohhot in Sina, in de klasse tot 70 kilo. Ze hoefde daarvoor niet in actie te komen. Haar Koreaanse tegenstander liet verstek gaan. Daardoor ging de medaille automatisch naar Ausma.

Vrijdag lukte het Margriet Bergstra uit Lemmer niet om in China een medaille te halen. Ze verloor de strijd om het brons in de klasse tot 57 kilo.