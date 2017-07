Man uit Beetstersweach staat aan het roer van Paleis Het Loo

De man die Paleis Het Loo in Apeldoorn verantwoordelijk is voor de volledige collectie, is een Fries. Zijn naam: Johan de Haan. Hij is geboren en getogen in respectievelijk Beetsterzwaag en Bolsward.

Hoofdconservator De haan staat voor een enorme klus. Voor het eerst sinds 1984 wordt het paleis gerenoveerd. In januari gaat het voor drie jaar dicht. Tot die tijd kan het publiek er nog terecht.

De Haan is sinds twee maanden in functie. Meer daarover vertelt hij zondagochtend om 11 uur in het radioprogramma Buro de Vries.