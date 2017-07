Amateurs loten gunstig voor voorondes bekertoernooi

De Friese amateurclubs hebben het niet slecht getroffen bij de loting voor de voorronders van de KNVB-beker. Buitenpost speelt in de eerst ronde thuis tegen zondageersteklasser ZSV uit het Brabantse Deurne. Als die wedstrijd wordt gewonnen, wacht in de volgende ronde een thuiswedstrijd tegen zaterdaghoofdklasser SC Genemuiden.

Harkemase Boys en ONS Sneek werden vrijgeloten in de eerste ronde. In de tweede ronde speelt Harkemase boys thuis tegen de winnaar van de wedstrijd tussen hoofdklassers Spart Nijkerk en Purmersteijn. ONS speelt uit tegen hoofdklasser DFS uit Opheusden.

Als de twee voorrondes worden overleefd, halen de clubs het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Dan stroomt ook een groot deel van de profclubs in. De wedstrijden in de eerste ronde worden op zaterdag 19 augustus gespeeld. De tweede ronde staat gepland voor 23, 26 of 27 augustus.

Eerste ronde:

Bûitenpost - ZSV

Harkemase Boys en ONS Sneek vrijgeloot

Twadde ronde:

Buitenpost/ZSV - SC Genemuiden

DFS - ONS Sneek

Harkemase Boys - Sparta Nijkerk/Purmersteijn