Dweidoornat openluchtspelpubliek mag nog een keer komen

Publiek dat vrijdagavond bij het verregende openluchtspel Hea of Hout in Jonkerland was, mag de voorstelling nog een keer kijken. Gratis. Volgens de organisatie is de voorstelling veel mooier bij droog weer. Dan is het licht ook beter.

"Het publiek zat onder poncho's, en hadden het echt niet koud," zegt Attje de Vries. "Het had wel een speciaal sfeertje," schrijft ze op de facebookpagina van de toneelvereniging. Ook Appie Nutterts had een geweldige inzet van de spelers en andere vrijwilligers gezien. "Wij hadden een poncho over, maar jullie moesten in jullie natte kleding doorspelen. Diep respect."

Wie gebruik wil maken van het aanbod om de voorstelling nog eens te bekijken, kan mailen naar info@freonental.nl. Mensen kunnen op 1 of 8 july opnieuw naar Jonkersland komen. De organisatie zet er dan wat extra stoelen bij.

Het openluchtspel Manon in Dronrijp is vrijdagavond door het slechte weer niet doorgegaan. Mensen die daar kaarten voor hadden, kunnen zondag in Dronrijp terecht. Die voorstelling wordt dan om 21:00 uur ingehaald.