De brandweer in Fryslân is zaterdagochtend tweemaal uitgereden voor een gaslek. Aan de Grindwei in Scherpenzeel ging het mis toen een bewoner in zijn tuin een oude paal uit de grond trok. Daarbij werd de gasleiding geraakt. Een nutsbedrijf heeft de leiding gerepareerd.

Aan De Kamp is Nes werden bij graafwerk een gasleiding en een stroomkabel kapotgetrokken. De brandweer heeft metingen gedaan. De woning heeft enige tijd geen stroom gehad.