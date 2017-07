Fries Museum brengt Friese sporten voor het voetlicht

In het Fries Museum is vanaf zaterdag een kunstpresentatie over Friese sporten te zien. Het is een landschap, een ontwerp van de Franse kunstenaar Eric Giraudet de Boudemange. Om inspiratie op te doen, heeft hij een reis door Friesland gemaakt. Hij verbindt in zijn werk oude tradities zoals het fierljeppen en eizoeken met actuele ontwikkelingen in de intensieve landbouw. Hij heeft bijvoorbeeld vijf polsstokken gemaakt in felle kleuren en patronen, en ook een film waarin hij laat zien hoe hij zelf het fierljeppen leert.

Een andere video is geïnspireerd op het wilsterflappen. Voor deze traditie blaast een vogelvanger op een fluit van schapenbotter om goudplevieren te lokken. Het geluid van de vogels is ook te horen.

De collectie van het Fries Museum maakt ook deel uit van de tentoonstelling. Vroeger liepen Friese boeren met een zogenaamde 'meetketting' door het land om de grootte van de grondoppervlakte te bepalen. Dat metrische stelsel van toen wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Het Fries Museum heeft nu dit soort meetkettingen. De kunstenaar Eric Giraudet de Boudemange heeft zelf ook een aantal meetkettingen ontworpen. De landschapstentoonstelling duurt tot 7 januari 2018.