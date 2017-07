Bij een steekpartij in een kroeg op de Weaze in Leeuwarden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 26-jarige Leeuwarden met een mes in zijn hals geraakt. Agenten van de politie hebben hem eerste hulp verleend.

De verdachte was ook nog in de kroeg. Hij kon meteen worden aangehouden. Het gaat om een man van 28 jaar oud, ook uit Leeuwarden. Hij zit nog vast. Het slachtoffer mocht na zijn behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.