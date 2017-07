Ziekenhuis wil kraamverzorgers beter inlichten

De gegevens die een kraamverzorger te horen krijgt over een baby die in een ziekenhuis geboren is, kloppen lang niet altijd, En dat terwijl steeds meer vrouwen ervoor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. Dat zegt Petra Kuipers van ziekenhuis de Tsjongerschans in Heerenveen. Om fouten te voorkomen, zal dat ziekenhuis voortaan de babygegevens overdragen aan het bed.

In Emmen en Groningen gaat dat ook zo, maar de Tsjongerschans is het enige ziekenhuis in Friesland dat het zo doet. Kuipers verwacht dat de andere Friese ziekenhuizen dat voorbeeld zullen volgen.