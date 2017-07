De Wâldwei (N31) tussen Leeuwarden en Garijp is het hele weekend afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Er komt een nieuwe asfaltlaag. Verkeer in de richting van Drachten moet omrijden via Burgum of Heerenveen. Het werk duurt nog tot en met maandagochtend 5 uur. Verkeer in de richting van Leeuwarden heeft er geen last van.